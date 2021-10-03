СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — ПРАЙМ. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец считает обманом и чушью и обещание властей Украины вернуть полуостров к 2030 году.

Ранее такую цель поставили депутаты украинской правящей партии "Слуга народа".

"Жалко тот народ, где такие "слуги"", — заявил РИА Новости Чегринец.

По его мнению, такие планы являются "очередным обманом" и "обворовыванием".

"Что за чушь они несут? Какие вещества они там употребляют? Крым был, есть и всегда будет российским. Все. Точка", — подчеркнул Чегринец.

Подобная полемика украинских властей — это игра на публику, а к 2030 году уже не будет Украины как государства считает он.