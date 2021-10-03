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В Крыму назвали чушью план Киева по возврату полуострова
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Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец считает обманом и чушью и обещание властей Украины вернуть полуостров к 2030 году. Ранее такую цель поставили... ПРАЙМ, 03.10.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — ПРАЙМ. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец считает обманом и чушью и обещание властей Украины вернуть полуостров к 2030 году.
Ранее такую цель поставили депутаты украинской правящей партии "Слуга народа".
"Жалко тот народ, где такие "слуги"", — заявил РИА Новости Чегринец.
По его мнению, такие планы являются "очередным обманом" и "обворовыванием".
"Что за чушь они несут? Какие вещества они там употребляют? Крым был, есть и всегда будет российским. Все. Точка", — подчеркнул Чегринец.
Подобная полемика украинских властей — это игра на публику, а к 2030 году уже не будет Украины как государства считает он.