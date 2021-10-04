МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назначил замглавы Минстроя РФ Максима Егорова временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области, депутат Александр Авдеев стал врио губернатора Владимирской области. Путин установил в России День отца

Ранее глава государства принял отставку Владимира Сипягина и освободил от должности главу Тамбовской области Александра Никитина.

Максим Егоров на посту замглавы Минстроя занимался вопросами ЖКХ и стройки. "Вы в Москве живете, как относитесь к предложению, которое вам сделано?" — обратился Путин к Егорову с предложением возглавить администрацию Тамбовской области.

Александр Авдеев, в свою очередь, последние пять лет был депутатом Госдумы от партии "Единая Россия". В разные годы он занимал посты заместителя губернатора Калужской области и мэра Обнинска. "На каждом из участков, где вы работали, вы показали высокую степень эффективности. Я надеюсь, что все ваши лучшие качества будут проявлены и здесь, на новом месте работы, и хочу пожелать вам успехов", — сказал Путин на встрече с Авдеевым.