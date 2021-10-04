Президент РФ Путин назначил врио глав Владимирской и Тамбовской областей Авдеева и Егорова
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назначил замглавы Минстроя РФ Максима Егорова временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области, депутат Александр Авдеев стал врио губернатора Владимирской области.
Ранее глава государства принял отставку Владимира Сипягина и освободил от должности главу Тамбовской области Александра Никитина.
Максим Егоров на посту замглавы Минстроя занимался вопросами ЖКХ и стройки. "Вы в Москве живете, как относитесь к предложению, которое вам сделано?" — обратился Путин к Егорову с предложением возглавить администрацию Тамбовской области.
Александр Авдеев, в свою очередь, последние пять лет был депутатом Госдумы от партии "Единая Россия". В разные годы он занимал посты заместителя губернатора Калужской области и мэра Обнинска. "На каждом из участков, где вы работали, вы показали высокую степень эффективности. Я надеюсь, что все ваши лучшие качества будут проявлены и здесь, на новом месте работы, и хочу пожелать вам успехов", — сказал Путин на встрече с Авдеевым.
https://1prime.ru/regions/20211004/834873245.html
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