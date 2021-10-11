МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ рассчитывает, что инфраструктурные бюджетные кредиты станут стимулом для развития российских регионов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Правительство расширит субсидирование авиаперевозок

"Инфраструктурные бюджетные кредиты показали свою востребованность. Интерес к ним со стороны субъектов РФ высокий. Заявки более чем в два раза превысили утвержденный лимит. Рассчитываем, что эти средства станут стимулом для дальнейшего развития регионов", — сказал Мишустин.

Он также сообщил, что правительство одобрило заявку Курской области на получение инфраструктурного кредита. Средства будут направлены на строительство двух детских садов, водовод и дороги.