Премьер Мишустин рассчитывает, что инфраструктурные кредиты станут стимулом развития регионов РФ
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ рассчитывает, что инфраструктурные бюджетные кредиты станут стимулом для развития российских регионов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"Инфраструктурные бюджетные кредиты показали свою востребованность. Интерес к ним со стороны субъектов РФ высокий. Заявки более чем в два раза превысили утвержденный лимит. Рассчитываем, что эти средства станут стимулом для дальнейшего развития регионов", — сказал Мишустин.
Он также сообщил, что правительство одобрило заявку Курской области на получение инфраструктурного кредита. Средства будут направлены на строительство двух детских садов, водовод и дороги.
https://1prime.ru/regions/20211011/834934853.html
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