МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Дефицит бюджета Москвы в 2022 году составит 372 миллиарда рублей, доходы — 3,26 триллиона рублей, расходы — 3,63 триллиона рублей, сообщает пресс-служба мэра со ссылкой на проект. Проект бюджета Москвы: в 2022 году пособия будут проиндексированы

"Дефицит на 2022 год планируется в объеме 372 миллиардов рублей. В плановом периоде будет обеспечено снижение объема дефицита", — говорится в сообщении.

Отмечается, что фактический объём дефицита может быть сокращён за счёт экономии при проведении конкурсных процедур, а также в случае получения дополнительных доходов.

Отмечается, что на 2022-2024 годы доходы бюджета Москвы запланированы с ростом на 5,2%-5,6% ежегодно. Увеличение будет происходить по всем основным источникам доходов, которые напрямую зависят от результатов экономической деятельности.

Согласно материалам пресс-службы мэра столицы, доходы в 2022 году составят 3, 26 триллиона рублей, а расходы — 3, 63 триллиона рублей.

Вместе с тем отмечается, что проектом городского бюджета предусмотрена возможность привлечения займов в объёме до 300,3 миллиарда рублей.

Уточняется, что на заседании во вторник правительство Москвы одобрило проект закона "О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов". Мэр Москвы Сергей Собянин внес законопроект о бюджете в Мосгордуму.

"Проектом бюджета предусмотрена возможность привлечения в 2022 году займов в объёме до 300,3 миллиарда рублей. Фактический объём заимствований будет определяться по результатам исполнения бюджета", — говорится в сообщении.

Отмечается, что привлечение займов является необходимой и экономически оправданной мерой, которая позволит профинансировать инвестиции в инфраструктуру и заложить основу для будущего развития города.

"Заимствования не нарушат устойчивость городского бюджета. Правительство Москвы своевременно и в полном объёме исполняет обязательства по погашению и обслуживанию государственного долга", — отмечает пресс-служба.