МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Вместо подарочных наборов "С заботой о здоровье" за вакцинацию пожилые москвичи теперь смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В школах Москвы стартует бесплатное экспресс-тестирование на COVID

С 23 июня по 31 декабря 2021 года в рамках программы граждане старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, могут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье". Также в программе могут принять участие и граждане, прошедшие повторную вакцинацию в указанный период. В подарочный набор входят вещи, необходимые для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, особенно в периоды активизации вирусных инфекций. С начала проведения акции подарочные наборы получили уже свыше 240 тысяч московских пенсионеров.

"Правительство Москвы установило компенсационную выплату пожилым гражданам — участникам программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Начиная с 12 октября вместо подарочных наборов желающие смогут получить компенсационную выплату в размере 10 тысяч рублей", — говорится в сообщении пресс-службы мэра столицы.

Отмечается, что для этого нужно подать заявление в любой центр социального обслуживания города Москвы. При себе необходимо также иметь паспорт гражданина Российской Федерации, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.