МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Россия намерена в 2021 году направить 255 миллионов долларов на поддержку региональных авиаперевозок и модернизацию аэродромной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин. Путин призвал активно использовать Северный морской путь для перевозок

"Особая роль в России традиционно отводится авиации, которая зачастую служит единственным связующим звеном, способным гарантировать транспортную доступность отдаленных регионов, поэтому мы многое делаем для поддержки региональных и местных авиаперевозок, прежде всего в интересах жителей Заполярья и Дальнего Востока. В 2021 году объём вкладываемых средств составит 255 миллионов долларов", — сказал Путин на открытии Второй Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту.

По его словам, за счёт этих средств будет просубсидировано 417 региональных маршрутов внутренних воздушных линий и модернизирована аэродромная инфраструктура более 60 аэропортов, включая авиационные центры ДФО.