МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Камчатский край и Торгово-промышленная палата России подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает взаимодействие при привлечении инвестиций в регион и продвижение его интересов на территории страны, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края. Мишустин утвердил расширение границ ТОР "Камчатка"

"Камчатский край заинтересован в продвижении лучших практик привлечения инвестиций, которые накоплены в федеральной палате. Одно из приоритетных направлений в крае – это дальнейшее развитие рыбохозяйственной отрасли. В планах — серьезно нарастить глубину переработки водных биоресурсов. Следующее стратегическое направление – это сфера, связанная с мореходством, судовождением, судоремонтом и судостроением. Третье стратегическое направление – развитие зеленой энергетики", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ближайшим совместным проектом станет презентация Камчатского края на площадке Торгово-промышленной палаты РФ. В перспективе планируется открыть в Петропавловске-Камчатском филиал Морской арбитражной комиссии, работа которого поможет развитию стратегической отрасли региона, сказали в правительстве.