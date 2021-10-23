МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ приняло решение дополнительно инвестировать 8,12 миллиарда рублей в строительство нового здания Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной в Москве, общая стоимость проекта составит 15,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кабмина. Кабмин упростил получение статуса резидента Арктической зоны для бизнеса

"В строительство нового здания Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной в Москве будет дополнительно проинвестировано 8,12 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что строительство будет завершено в 2024 году. Площадь превысит 35 тысяч квадратных метров. Музей будет оснащен необходимым инженерным и мультимедийным оборудованием. Кроме того, в новом здании разместят реставрационные мастерские, хранилища и конференц-залы.