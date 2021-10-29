Москва выделит на поддержку бизнеса еще 500 миллионов рублей
Власти Москвы выделят на поддержку малого и среднего бизнеса еще 500 миллионов рублей
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы дополнительно выделит на поддержку малого и среднего бизнеса столицы 500 миллионов рублей, прием заявок на субсидии продлен до 15 ноября, сообщил глава департамента Алексей Фурсин в ходе заседания комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям.
"Мы видим сегодняшнюю ситуацию с бизнесом, мы по поручению Сергея Семеновича увеличиваем сейчас объем поддержки) на человекоемкий бизнес, это в первую очередь сфера услуг, общепита, спорт, образование досуг, на сумму порядка 500 миллионов в рамках текущего финансирования департамента. И продлеваем субсидийную компанию для 15 ноября с учетом нерабочих дней в Москве и в целом в России ", — сказал Фурсин.
Он отметил, что практически по всем мерам поддержки прием заявок был установлен до 31 октября.
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