МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы дополнительно выделит на поддержку малого и среднего бизнеса столицы 500 миллионов рублей, прием заявок на субсидии продлен до 15 ноября, сообщил глава департамента Алексей Фурсин в ходе заседания комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям. Мишустин рассказал о выдаче новых кредитов в рамках поддержки бизнеса

"Мы видим сегодняшнюю ситуацию с бизнесом, мы по поручению Сергея Семеновича увеличиваем сейчас объем поддержки) на человекоемкий бизнес, это в первую очередь сфера услуг, общепита, спорт, образование досуг, на сумму порядка 500 миллионов в рамках текущего финансирования департамента. И продлеваем субсидийную компанию для 15 ноября с учетом нерабочих дней в Москве и в целом в России ", — сказал Фурсин.

Он отметил, что практически по всем мерам поддержки прием заявок был установлен до 31 октября.