МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Отток населения с Дальнего Востока не является такой значимой проблемой, как старение населения региона, заявил директор ФАНУ "Востокгосплан" Михаил Кузнецов в интервью "Российской газете". Пенсионный фонд пояснил, как получить пенсионные накопления

Кузнецов подчеркнул, что по сравнению с другими макрорегионами России ДФО является "подростком". Доля детей среди его населения составляет примерно 21%, что превышает средний по стране показатель.

Однако, по его словам, возрастная структура федерального округа тяготеет к стареющей модели — пожилых жителей на Дальнем Востоке больше, чем детей. Михаил Кузнецов подчеркнул, что причиной тому является наложение друг на друга послевоенных и постсоветских демографических трендов, когда рождаемость сокращалась.

Он отметил, что 8,2 миллиона человек, проживающих сегодня на российском Дальнем Востоке, недостаточно для интенсивного развития региона. Кузнецов также подчеркнул, что в ближайшие 30 лет число выходящих на пенсию людей будет выше числа тех, кто будет только вступать в пенсионный возраст, что будет только увеличивать нагрузку на экономику.