МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Число погибших шахтеров при задымлении на "Листвяжной" в Кемеровской области увеличилось до 10 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"Пострадали 54 человека, 10 из них погибли", — сообщил собеседник агентства, добавив, что неизвестной остается судьба еще 36 горняков.

Задымление на шахте "Листвяжной" произошло в четверг около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. На поверхность выведены 239 из 285 горняков, пострадали 44 человека.

Число погибших при ЧП с задымлением в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области увеличилось до десяти человек, сообщает губернатор региона Сергей Цивилев в своем telegram-канале.

Как сообщалось, 25 ноября около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия выводятся на поверхность. По последним данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек. Более 40 человек пострадали. Сообщалось о девяти погибших.

"По последним данным, в шахте на момент аварии находились 285 горнорабочих, подняты на поверхность 239 человек. В шахте остаются 46 человек, десять обнаружены погибшими", — сообщил глава региона.

Цивиев также сообщил, что больницы доставлены 43 пострадавших, из них четверо — в тяжелом состоянии, еще 39 человек находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.

Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово — одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.