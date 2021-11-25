МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует семьям погибших на шахте "Листвяжная" шахтеров, он поручил сделать все для оказания помощи пострадавшим, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кемеровский губернатор сообщил об 11 жертвах ЧП в шахте

"Президент Путин глубоко соболезнует семьям тех шахтеров, которые уже понятно, что погибли, и, конечно, мы надеемся на то, что удастся спасти тех, кто находится там внизу под землей", — заявил он.

"Президент дал поручения главе региона (Сергею Цивилеву), руководителю министерства (по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям Александру Чуприяну) организовать всю необходимую помощь пострадавшим и предпринять максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции", — добавил Песков.

Песков также отметил, что президент уже поручил врио главы МЧС РФ Александру Чуприяну и руководителю Ростехнадзора Александру Трембицкому вылететь в Кузбасс, где произошло ЧП на шахте "Листвяжная".

"Президент уже получил доклад от губернатора (Сергея) Цивилева. Также президент говорил по телефону с руководителем МЧС Александром Чуприяном, который по поручению президента сейчас в эти минуты вместе с главой Ростехнадзора Трембицким вылетает в Кемерово для организации на месте продолжения спасательных работ", — заявил Песков.

После рекогносцировки на месте трагедии на шахте "Листвяжная" руководитель МЧС в Кузбассе доложит президенту РФ Владимиру Путину о ситуации, сообщил Песков.

"В течение дня (президент) будет получать доклады. Потому что он условился, что дальше (губернатор Кемеровской области) Сергей Цивилев будет его информировать, и Чуприян после того, как он на месте проведет рекогносцировку, будет докладывать главе государства", — сказал Песков.

Задымление на шахте "Листвяжной" произошло в четверг около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. На поверхность выведены 239 из 285 горняков, пострадали 44 человека. По последним данным губернатора, число жертв в результате ЧП на кузбасской шахте возросло до 11.