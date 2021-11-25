В Кремле прокомментировали ЧП на кузбасской шахте "Листвяжная"
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует семьям погибших на шахте "Листвяжная" шахтеров, он поручил сделать все для оказания помощи пострадавшим, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент Путин глубоко соболезнует семьям тех шахтеров, которые уже понятно, что погибли, и, конечно, мы надеемся на то, что удастся спасти тех, кто находится там внизу под землей", — заявил он.
"Президент дал поручения главе региона (Сергею Цивилеву), руководителю министерства (по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям Александру Чуприяну) организовать всю необходимую помощь пострадавшим и предпринять максимально возможные усилия для продолжения спасательной операции", — добавил Песков.
Песков также отметил, что президент уже поручил врио главы МЧС РФ Александру Чуприяну и руководителю Ростехнадзора Александру Трембицкому вылететь в Кузбасс, где произошло ЧП на шахте "Листвяжная".
"Президент уже получил доклад от губернатора (Сергея) Цивилева. Также президент говорил по телефону с руководителем МЧС Александром Чуприяном, который по поручению президента сейчас в эти минуты вместе с главой Ростехнадзора Трембицким вылетает в Кемерово для организации на месте продолжения спасательных работ", — заявил Песков.
После рекогносцировки на месте трагедии на шахте "Листвяжная" руководитель МЧС в Кузбассе доложит президенту РФ Владимиру Путину о ситуации, сообщил Песков.
"В течение дня (президент) будет получать доклады. Потому что он условился, что дальше (губернатор Кемеровской области) Сергей Цивилев будет его информировать, и Чуприян после того, как он на месте проведет рекогносцировку, будет докладывать главе государства", — сказал Песков.
Задымление на шахте "Листвяжной" произошло в четверг около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. На поверхность выведены 239 из 285 горняков, пострадали 44 человека. По последним данным губернатора, число жертв в результате ЧП на кузбасской шахте возросло до 11.
https://1prime.ru/regions/20211125/835323052.html