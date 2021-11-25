МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Число жертв при ЧП с задымлением в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области возросло до 11 человек, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев в своем Telegram-канале. В Кремле прокомментировали ЧП на кузбасской шахте

Как сообщалось, 25 ноября, около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия доставляются на поверхность. По последним данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек. Более 40 человек пострадали. Сообщалось о десяти погибших.

"Только что стало известно еще об одном погибшем. Число жертв возросло до 11", — написал глава региона.

Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово — одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.