МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Поисково-спасательные работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области приостановлены на время из-за угрозы взрыва, спасателей выводят на поверхность, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Кемеровский губернатор сообщил об 11 жертвах ЧП в шахте

"В связи с угрозой взрыва поисково-спасательные работы временно приостановлены", — заявил собеседник агентства.

По его словам, подразделения горноспасателей выводятся наверх.

В четверг около 4.30 мск произошло задымление на этой шахте в Кемеровской области, работники предприятия выводятся на поверхность. В шахте находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 пострадали.

Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в городе Белове — одной из самых мощных в России по переработке энергетического угля.