МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин указал на необходимость продолжения поиска запасов воды, что поможет улучшить ситуацию с водоснабжением в регионах. Абрамченко допустила начало мирового водного кризиса

В ходе совещания по реализации и результатам инициатив социально-экономического развития Мишустин подчеркнул, что работа по поиску и оценке запасов воды не менее важна, чем по обнаружению запасов минерально-сырьевых ресурсов. Премьер также отметил, что геофизические исследования по поиску водных ресурсов необходимо проводить не только на территории России, но и на шельфе, в мировом океане и Антарктиде.