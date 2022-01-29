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Правительство выделило более 7,3 миллиарда рублей на поддержку поликлиник
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Правительство РФ выделило регионам более 7,3 миллиарда рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе ОМС, сообщили в пресс-службе кабмина. Соответствующее распоряжение... ПРАЙМ, 29.01.2022
регионы, экономика, новости, правительство рф, михаил мишустин, пандемия, covid-19, "омикрон"-штамм covid-19, поликлиники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ выделило регионам более 7,3 миллиарда рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе ОМС, сообщили в пресс-службе кабмина.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Уточняется, что решение о выделении средств было принято в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса и возросшими нагрузками на амбулаторную сеть.
Минздраву поручено проконтролировать, чтобы деньги дошли до получателей максимально быстро, так как "от этого зависит бесперебойное функционирование всего первичного звена".