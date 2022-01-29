МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ выделило регионам более 7,3 миллиарда рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе ОМС, сообщили в пресс-службе кабмина. Песков заявил о "взрывной" заразности омикрон-штамма

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Уточняется, что решение о выделении средств было принято в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса и возросшими нагрузками на амбулаторную сеть.

Минздраву поручено проконтролировать, чтобы деньги дошли до получателей максимально быстро, так как "от этого зависит бесперебойное функционирование всего первичного звена".