Росстат назвал самые дорогие и дешевые для жизни города России
Росстат: самые высокие цены в России – в Анадыре и на Камчатке, самые низкие – в Назрани и Чувашии
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Росстат назвал самые дорогие и дешевые российские города для жизни, передает РБК.
В 2021 году из 290 городов и поселков городского типа самые высокие цены были зафиксированы в Анадыре. Стоимость установленного набора из 264 видов потребительских товаров и услуг в административном центре Чукотки на 57% превышает среднее значение по стране.
Также среди самых дорогих отмечены населенные пункты Камчатского края и Якутии. Примечательно, что Москва и Санкт-Петербург не вошли в первую десятку наиболее дорогих городов.
Самая низкая стоимость товаров и услуг зафиксирована в Назрани и еще ряде городов Ингушетии, в чувашском Канаше, а также населенных пунктах Мордовии и Саратовской области. При этом в Назрани набор товаров и услуг стоит на 25% меньше, чем в среднем по стране.
https://1prime.ru/regions/20220201/835945873.html
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