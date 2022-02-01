МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Росстат назвал самые дорогие и дешевые российские города для жизни, передает РБК. Эксперты оценили, как могут измениться цены на продукты

В 2021 году из 290 городов и поселков городского типа самые высокие цены были зафиксированы в Анадыре. Стоимость установленного набора из 264 видов потребительских товаров и услуг в административном центре Чукотки на 57% превышает среднее значение по стране.

Также среди самых дорогих отмечены населенные пункты Камчатского края и Якутии. Примечательно, что Москва и Санкт-Петербург не вошли в первую десятку наиболее дорогих городов.

Самая низкая стоимость товаров и услуг зафиксирована в Назрани и еще ряде городов Ингушетии, в чувашском Канаше, а также населенных пунктах Мордовии и Саратовской области. При этом в Назрани набор товаров и услуг стоит на 25% меньше, чем в среднем по стране.