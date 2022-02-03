МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Инструменты поддержки инвестиционной деятельности в регионах РФ надо совершенствовать, заявил президент России Владимир Путин. Путин заявил об отсутствии планов по новым ограничениям по COVID в России

"То, что нам нужно совершенствовать инструменты поддержки инвестиционной деятельности в регионах, это абсолютно верно", — сказал он на встрече с членами "Деловой России".

Он также отметил, что надо посмотреть, как работают уже принятые решения. В частности, говоря об инвестиционных налоговых кредитах, Путин отметил, что они работают, но, может быть, "они не работают так, как нам бы хотелось".

"Из 5 миллиардов, предусмотренных правительством на поддержку этого инструмента, в прошлом году, по-моему, 800 миллионов было только истрачено, направлено. Этого явно недостаточно", — заметил Путин.

Что касается инвестиционных налоговых кредитов, то за предыдущие годы был объем в районе 130 миллиардов долларов, "и в целом это ресурс хороший", заметил Путин.

"Но если вы считаете, что критерии должны быть расширены для применения этой меры поддержки, то в принципе, конечно, над этим можно подумать", — добавил он.