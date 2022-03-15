ГРОЗНЫЙ, 15 мар — ПРАЙМ. В условиях экономической войны против России, развязанной западными странами, важно детально проанализировать экономические угрозы в регионах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания в Грозном. Патрушев сообщил о стремлении России содействовать развитию Украины

Он подчеркнул, что в текущей обстановке необходимо держать на постоянном контроле общественно-политическую ситуацию в стране.

Кроме того, санкционное давление, по его словам, затрудняет реализацию национальных проектов. "Поэтому важно еще раз в регионах детально проанализировать экономические угрозы, принять меры по их нейтрализации и добиться безусловного достижения установленных в национальных проектах показателей", — подчеркнул Патрушев.

По его мнению, необходимо принять следующие меры:

обеспечить занятость населения;

установить жесткий контроль за ценообразованием на товары, услуги;

сохранять стабильность и общественную безопасность.

Секретарь Совбеза считает, что двусторонние экономические соглашения российских регионов с иностранными партнерами стоит оценить с критической точки зрения, при этом внешнеэкономические связи с дружественными странами следует развивать и укреплять, чтобы использовать нереализованный потенциал.