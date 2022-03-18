МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Россия обязательно реализует все намеченные планы, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства принял участие в митинге-концерте, приуроченному к годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

"Мы знаем, что надо делать дальше, как делать дальше, за счёт чего. И мы обязательно реализуем все намеченные планы", — сказал Путин в ходе своего выступления.

Россия немало сделала, чтобы вытащить Крым и Севастополь из унизительного состояния в составе Украины, отметил президент. Крымчане и севастопольцы поступили правильно, поставив "жёсткий барьер на пути неонацистов и крайних националистов", добавил он.

Митинг-концерт "Крымская весна" проходит 18 марта в Лужниках. Согласно данным ГУМВД Москвы, в мероприятие принимают участие более 200 тысяч человек.