МОСВА, 26 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры для повышения устойчивости региональных бюджетов. Это и ряд других поручений главы государства опубликованы на сайте Кремля. Путин отменил НДФЛ с процентов по вкладам за два года

Для исполнения поставленной задачи кабмин должен будет предусмотреть оказание субъектам необходимой финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета. При этом необходимо провести оценку реальной потребности в дополнительных бюджетных ассигнованиях.

Доложить об исполнении поручения необходимо до 25 апреля, далее — один раз в месяц.

Кроме того, Владимир Путин поручил правительству:

до 25 марта обеспечить в 2022 году прирост ипотечных займов не ниже уровня 2021 года;

до 30 марта обеспечить возмещение 50% трат на детские путевки, но не более 20 тысяч рублей за одну;

до 1 декабря принять меры по своевременному завершению строительства объектов, в которые вложены средства дольщиков.

Ранее глава государства подписал ряд законов, направленных на стабилизацию российской экономики в условиях санкционного давления.