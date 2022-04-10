В Курской области вводят желтый уровень террористической опасности
Желтый уровень террористической опасности введут в Курской области с 11 апреля
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 апр — ПРАЙМ. Желтый уровень террористической опасности введут в Курской области с 11 апреля из-за возможных провокаций со стороны Украины, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Он уточнил, что в существующей шкале существует три уровня опасности:
повышенный — синий;
высокий — желтый;
критический — красный.
Старовойт также предупредил, что на территории области будут установлены контрольные пункты, наблюдение будет вести военные и полиция. Кроме того, усилят патрулирование населенных пунктов.
Жителей региона призвали сохранять бдительность, обращать внимание на оставленные без присмотра сумки и сообщать о подозрительных лицах в полицию.
https://1prime.ru/regions/20220410/836630728.html
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