ЯРОСЛАВЛЬ, 10 апр — ПРАЙМ. Желтый уровень террористической опасности введут в Курской области с 11 апреля из-за возможных провокаций со стороны Украины, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Он уточнил, что в существующей шкале существует три уровня опасности:

повышенный — синий;

высокий — желтый;

критический — красный.

Старовойт также предупредил, что на территории области будут установлены контрольные пункты, наблюдение будет вести военные и полиция. Кроме того, усилят патрулирование населенных пунктов.

Жителей региона призвали сохранять бдительность, обращать внимание на оставленные без присмотра сумки и сообщать о подозрительных лицах в полицию.