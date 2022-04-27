МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Доходы российских регионов в реальном выражении могут снизиться по итогам года, ожидает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Кудрин прогнозирует "очень сложную" ситуацию в российской экономике

"Даже по примерным прикидкам, по базовому сценарию, … при снижении на 8,8% экономики, доходы регионов с учетом инфляции в номинале выросли в среднем на 15% при том, что … это будет очень разная ситуация по регионам, ну при инфляции больше 20%. Это опять снижение в реальном выражении", — сказал он в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ.

Регионы, в среднем по России, показали в первом квартале 2022 года прирост номинальных доходов 28%. Однако есть субъекты, которые вышли в ноль или в минус по доходам, при том, что уже произошел скачок инфляции. "Значит мы понимаем, что в реальном выражении в объеме товаров, услуг, стройки регионы сделают меньше", — отметил Кудрин.

"Мы, конечно, вынуждены признать, что реальные доходы населения снизятся", — добавил глава Счетной палаты.

Он также обратил внимание на то, что в это время первый вызов для страны — это рост цен, правильное распределение сил между строящимися и старыми объектами, а также социальной поддержкой.

Ранее в среду Кудрин заявил, что инфляция в России в 2022 году, по базовому прогнозу, составит 20,7%, в следующем году — более 6%.