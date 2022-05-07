МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ разрешило использовать инфраструктурные облигации для благоустройства городских и сельских территорий в регионах, сообщается на сайте кабмина.

"В России расширены возможности использования механизма инфраструктурных облигаций. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в рамках изменений кабмин расширил перечень объектов инфраструктуры, которые можно обустраивать с применением этого механизма: теперь в их число добавлены городские и сельские территории. Кроме того, максимальный срок реализации концессионных проектов и проектов государственно-частного партнерства с привлечением инфраструктурных облигаций повышен с 30 до 49 лет.

"Обязательства застройщика по возврату займа теперь могут быть обеспечены не только государственной гарантией региона, где будет вестись строительство, но и независимой гарантией от государственных корпораций развития", — уточняется в сообщении в сообщении.

Уточняется, что для инвесторов на Дальнем Востоке и в Арктике также снизят долю собственных средств с 20 до 10% от стоимости проекта.