МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Главы пяти российских регионов заявили, что покидают свои посты в связи с истечением срока полномочий.

Такое решение приняли:

  • губернатор Томской области Сергей Жвачкин,
  • губернатор Кировской области Игорь Васильев,
  • губернатор Рязанской области Николай Любимов,
  • губернатор Саратовской области Валерий Радаев,
  • глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев.

Жевачкин заявил в своем обращении к жителям Томской области, что хочет "дать дорогу молодым". "Возглавить мою родную Томскую область в уже далёком 2012 году меня попросил Владимир Владимирович Путин. Я выполнил его просьбу", — отметил он. 

Кировский губернатор Васильев заявил о намерении продолжить работу на федеральном уровне. Любимов написал на своей странице "Вконтакте", что надеется быть полезным стране на новой должности.

Радаев, возглавлявший Саратовскую область в течение 10 лет, планирует сосредоточиться на другом направлении работы. 