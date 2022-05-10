Главы пяти российских регионов покидают свои посты
Главы пяти российских регионов покидают свои посты в связи истечением срока полномочий
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Главы пяти российских регионов заявили, что покидают свои посты в связи с истечением срока полномочий.
Такое решение приняли:
губернатор Томской области Сергей Жвачкин,
губернатор Кировской области Игорь Васильев,
губернатор Рязанской области Николай Любимов,
губернатор Саратовской области Валерий Радаев,
глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев.
Жевачкин заявил в своем обращении к жителям Томской области, что хочет "дать дорогу молодым". "Возглавить мою родную Томскую область в уже далёком 2012 году меня попросил Владимир Владимирович Путин. Я выполнил его просьбу", — отметил он.
Кировский губернатор Васильев заявил о намерении продолжить работу на федеральном уровне. Любимов написал на своей странице "Вконтакте", что надеется быть полезным стране на новой должности.
Радаев, возглавлявший Саратовскую область в течение 10 лет, планирует сосредоточиться на другом направлении работы.
https://1prime.ru/regions/20220510/836857991.html
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