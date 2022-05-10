МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Главы пяти российских регионов заявили, что покидают свои посты в связи с истечением срока полномочий.

Такое решение приняли:

губернатор Томской области Сергей Жвачкин,

губернатор Кировской области Игорь Васильев,

губернатор Рязанской области Николай Любимов,

губернатор Саратовской области Валерий Радаев,

глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев.

Жевачкин заявил в своем обращении к жителям Томской области, что хочет "дать дорогу молодым". "Возглавить мою родную Томскую область в уже далёком 2012 году меня попросил Владимир Владимирович Путин. Я выполнил его просьбу", — отметил он.

Кировский губернатор Васильев заявил о намерении продолжить работу на федеральном уровне. Любимов написал на своей странице "Вконтакте", что надеется быть полезным стране на новой должности.

Радаев, возглавлявший Саратовскую область в течение 10 лет, планирует сосредоточиться на другом направлении работы.