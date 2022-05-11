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Херсонская область намерена стать субъектом России
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Херсонская область планирует до конца года полностью перейти под законодательство Российской Федерации. Об этом рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл... ПРАЙМ, 11.05.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Херсонская область планирует до конца года полностью перейти под законодательство Российской Федерации. Об этом рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, херсонские власти обратятся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. "Город Херсон — это Россия, никаких ХНР создаваться не будет, референдумов не будет", — заявил Стремоусов.
Банк для хождения рубля в Херсонской области заработает до конца мая и в перспективе будет интегрирован с российским Центробанком, добавил он.
Херсонская область была полностью взята под контроль российскими военными в ходе спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, жители Херсонской области должны сами решить, войдет ли регион в состав России, однако этот вопрос должен быть четко выверен и легитимен.