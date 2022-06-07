МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. В Херсонской области проведут референдум о вхождении региона в состав России, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Первый российский банк заработал в Херсонской области

По его словам, область осталась без законодательной власти. В связи с этим был создан общественный совет, представляющий жителей региона, которые будут "принимать какие-то промежуточные решения".

"Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению Херсонской области", — сказал Стремоусов и отметил, что следующим этапом станут выборы. После этого власти проведут необходимую работу в области законодательства.

Отвечая на вопрос о предполагаемой дате референдума, Стремоусов отметил, что предстоит провести "еще много работы".

"Работы очень много для того, чтобы люди сделали свой выбор в пользу чего-то хорошего, светлого", — резюмировал он.