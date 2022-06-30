МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ссобщил, что сухогруз "Холмогоры" прибыл в регион для обеспечения транспортной доступности субъекта на фоне ограничения транзита грузов через Литву. Европу обвинили в трусости в ситуации с блокадой Калининграда

"Прямо сейчас в Калининградском морском торговом порту швартуется сухогруз "Холмогоры", часть нашего "морского моста" до Санкт-Петербурга. Добро пожаловать в Калининград, самые западные морские ворота страны", — написал он в своём Telegram-канале.