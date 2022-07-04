Алиханов передал проект ответа Литве на "блокаду" Калининграда
Алиханов передал Кремлю и правительству проект ответа Литве на "блокаду" Калининграда
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов передал в правительство и администрацию президента проект ответных мер на блокаду Калининградской области со стороны Литвы. Об этом чиновник сообщил в интервью газете "Ведомости".
"Я проект ответных мер подготовил и передал в правительство и администрацию президента", — отметил Алиханов, отметив, что меры носят различный характер.
"Давайте обсуждать их в том случае, если необходимость их принятия будет 100%. Но я повторюсь: нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы", — подчеркнул губернатор.
https://1prime.ru/regions/20220704/837373043.html
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