МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов передал в правительство и администрацию президента проект ответных мер на блокаду Калининградской области со стороны Литвы. Об этом чиновник сообщил в интервью газете "Ведомости". В Литве заявили о начале сокращения транзита в Калининград с апреля

"Я проект ответных мер подготовил и передал в правительство и администрацию президента", — отметил Алиханов, отметив, что меры носят различный характер.

"Давайте обсуждать их в том случае, если необходимость их принятия будет 100%. Но я повторюсь: нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы", — подчеркнул губернатор.