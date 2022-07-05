МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о ходе работы над решением вопроса с транзитом в регионе, есть хорошие шансы, что она будет завершена так, как нужно России. В Кремле прокомментировали ситуацию с литовской "блокадой" Калининграда

По словам Алиханова, "работа идет и есть хороший шанс, что она будет завершена так, как нужно региону и стране". Губернатор добавил, что единственным устойчивым решением данного вопроса будет принятие нового пакета санкций Евросоюза с исключениями, или внесение исключений в действующие пакеты.