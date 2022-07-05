Алиханов рассказал о работе над решением вопроса транзита в Калининград
Алиханов заявил, что работа над решением вопроса с транзитом в Калининград идет
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о ходе работы над решением вопроса с транзитом в регионе, есть хорошие шансы, что она будет завершена так, как нужно России.
По словам Алиханова, "работа идет и есть хороший шанс, что она будет завершена так, как нужно региону и стране". Губернатор добавил, что единственным устойчивым решением данного вопроса будет принятие нового пакета санкций Евросоюза с исключениями, или внесение исключений в действующие пакеты.
https://1prime.ru/regions/20220705/837381598.html
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