МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Если заявленные Евросоюзом сроки решения вопроса с транзитом грузов в Калининград не будут соблюдены, власти региона предложат руководству России принять ответные меры. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Алиханов рассказал о работе над решением вопроса транзита в Калининград

"Десятое июля это дата очередного раскрытия санкционных пакетов, поэтому я думаю, что они ориентируются просто на нее в своей внутренней работе есовской, чтобы успеть до формального раскрытия по номенклатуре принять исключение для нас", — отметил Алиханов, добавив, что обратится к властям с предложением ответных мер, если объявленные сроки не булут выдержаны до 10 июля.