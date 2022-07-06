Алиханов отметил, что "только угрозами можно чего-то добиться" от Литвы
Алиханов считает, что спокойный разговор по вопросу транзита в Калининград до Запада "не доходит"
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Ситуация с ограничением транзита через Литву показала, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, спокойный разговор до собеседника не доходит. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"К сожалению, мы находимся сейчас вообще эмоционально в мире в состоянии таком, что только угрозами ответных действий можно чего-то реально добиваться. К сожалению, вот так. Эта ситуация показывает, что нормальный, спокойный, тихий разговор уже до собеседника не всегда доходит, что прискорбно", — отметил Алиханов, подчеркнув, что российская сторона старается вернуть диалог в экономико-логистический ракурс.
https://1prime.ru/regions/20220706/837392878.html
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