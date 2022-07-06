МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Ситуация с ограничением транзита через Литву показала, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, спокойный разговор до собеседника не доходит. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Алиханов: запрет на транзит товаров из Прибалтики не является блокадой

"К сожалению, мы находимся сейчас вообще эмоционально в мире в состоянии таком, что только угрозами ответных действий можно чего-то реально добиваться. К сожалению, вот так. Эта ситуация показывает, что нормальный, спокойный, тихий разговор уже до собеседника не всегда доходит, что прискорбно", — отметил Алиханов, подчеркнув, что российская сторона старается вернуть диалог в экономико-логистический ракурс.