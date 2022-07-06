МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя слова губернатора Калининградской области Антона Алиханова о ситуации с транзитом в область, заявил, что в какой-то момент от угроз нужно переходить к действиям. Алиханов рассказал о вариантах ответа на блокаду Литвой Калининграда

По словам Клишаса, "спокойный разговор до собеседников не доходит, это правда, только вот одними угрозами тоже мало что можно сделать, в какой-то момент от угроз нужно переходить к действиям по защите российской территории и граждан".