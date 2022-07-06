МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Существует ощущение руки США в истории с ограничением транзита в Калининград. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов. Lidovky: Литва выставила себя посмешищем из-за блокады Калининграда

По словам губернатора, многие калининградские предприниматели отмечали, что среди литовского бизнеса "не просто рука, там надели и управляют кукольным театром".

Алиханов подчеркнул, что "есть ощущения", что США связаны с историей с ограничением транзита.

Губернатор добавил, что если бы власти Литвы руководствовались интересами жителей страны, они бы таких решений не принимали.