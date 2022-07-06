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Алиханов: есть ощущение руки США в истории с транзитом в Калининград
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Существует ощущение руки США в истории с ограничением транзита в Калининград. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов. По словам губернатора, многие калининградские... ПРАЙМ, 06.07.2022
регионы, экономика, новости, россия, калининград, литва
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Существует ощущение руки США в истории с ограничением транзита в Калининград. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов.
По словам губернатора, многие калининградские предприниматели отмечали, что среди литовского бизнеса "не просто рука, там надели и управляют кукольным театром".
Алиханов подчеркнул, что "есть ощущения", что США связаны с историей с ограничением транзита.
Губернатор добавил, что если бы власти Литвы руководствовались интересами жителей страны, они бы таких решений не принимали.