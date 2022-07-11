МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти региона предложили ввести полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Россией, за исключением транзита. СМИ: Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград

Отмечается, что администрация Калининградской области выдвинула предложение по введению полного запрета на движение товаров между тремя прибалтийскими странами и Россией в ответ на ограничение Литвой поставок в регион цемента и алкоголя.

По словам Алиханова, эти меры также помогут загрузить морских перевозчиков и дать работу Калининградским портам.

Кроме того, власти региона рассчитывают на успех российского МИД в вопросе нераспространения новых ограничений Евросоюза на транзит в принципе.