В Калининграде предложили ввести запрет на движение товаров в Прибалтику
Алиханов заявил о возможности введения запрета на движение товаров между Прибалтикой и Россией
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти региона предложили ввести полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Россией, за исключением транзита.
Отмечается, что администрация Калининградской области выдвинула предложение по введению полного запрета на движение товаров между тремя прибалтийскими странами и Россией в ответ на ограничение Литвой поставок в регион цемента и алкоголя.
По словам Алиханова, эти меры также помогут загрузить морских перевозчиков и дать работу Калининградским портам.
Кроме того, власти региона рассчитывают на успех российского МИД в вопросе нераспространения новых ограничений Евросоюза на транзит в принципе.
https://1prime.ru/regions/20220711/837446835.html
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