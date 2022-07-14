МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского лидера Дмтрий Песков заявил, что переговоры по вопросу транзита в Калининград будут продолжаться, так как необходимо решить еще ряд вопросов. Песков рассказал о переговорном процессе по зерновому вопросу

"Работа и контакты в любом случае будут продолжаться, потому что все равно остается ряд вопросов, ответы на которые предстоит найти в ходе диалога", — отметил Песков.

Подчеркивается, что проблема калининградского транзита решена на 80%.