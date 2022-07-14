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Песков: контакты с Евросоюзом по Калининграду продолжатся
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Пресс-секретарь российского лидера Дмтрий Песков заявил, что переговоры по вопросу транзита в Калининград будут продолжаться, так как необходимо решить еще ряд вопросов. "Работа и... ПРАЙМ, 14.07.2022
регионы, экономика, новости, россия, калининград, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского лидера Дмтрий Песков заявил, что переговоры по вопросу транзита в Калининград будут продолжаться, так как необходимо решить еще ряд вопросов.
"Работа и контакты в любом случае будут продолжаться, потому что все равно остается ряд вопросов, ответы на которые предстоит найти в ходе диалога", — отметил Песков.
Подчеркивается, что проблема калининградского транзита решена на 80%.