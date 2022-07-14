МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь заявил, что Москва готова к вызывающим действиям со стороны Вильнюса, на последующие выпады Литвы будет дан соответствующий ответ. Литва пообещала учесть разъяснения Еврокомиссии по транзиту

"Я думаю, нам стоит ожидать в дальнейшем вызывающих действий, возможно, с их стороны… Мы к этому готовы", — отметил дипломат.

Рябоконь подчеркнул, что на все выпады Вильнюса Москва будет давать соответствующий ответ.