2022-07-15T17:48:00+03:00
2022-07-15T17:57:00+03:00
2022-07-15T17:48:00+03:00
2022
https://1prime.ru/regions/20220715/837505854.html
Путин предложил членам Совбеза обсудить ситуацию в регионах
Регионы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности предложил рассмотреть ситуацию в регионах. "Мы… не должны забывать и о... ПРАЙМ, 15.07.2022
регионы, экономика, новости, регионы, владимир путин, совбез рф
https://1prime.ru/images/83722/55/837225503.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83722/55/837225503.jpg
https://1prime.ru/images/83722/53/837225307.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83722/53/837225307.jpg
https://1prime.ru/images/83722/52/837225294.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83722/52/837225294.jpg
https://1prime.ru/government/20220714/837492917.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности предложил рассмотреть ситуацию в регионах.
"Мы… не должны забывать и о текущей ситуации в регионах Российской Федерации. Давайте сегодня об этом и поговорим", — обратился он к участникам мероприятия по видеосвязи.
Глава государства сообщил, что с докладами на эту тему выступят директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.
Он также отметил, что власти работают над самыми острыми и чувствительными вопросами в ежедневном формате.
Читайте также: Путин изменил структуру федеральных органов исполнительной власти