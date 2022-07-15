МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности предложил рассмотреть ситуацию в регионах. Путин подписал закон об исполнении бюджета России за 2021 год

"Мы… не должны забывать и о текущей ситуации в регионах Российской Федерации. Давайте сегодня об этом и поговорим", — обратился он к участникам мероприятия по видеосвязи.

Глава государства сообщил, что с докладами на эту тему выступят директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.

Он также отметил, что власти работают над самыми острыми и чувствительными вопросами в ежедневном формате.

Читайте также: Путин изменил структуру федеральных органов исполнительной власти