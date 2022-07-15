КАЛИНИНГРАД, 15 июл — ПРАЙМ. Первые поезда в Калининград с подсанкционными товарами могут пойти как только Литва выпустит дополнительное разъяснение по контролю. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов. Песков прокомментировал решение проблемы транзита в Калининград

"В течение ближайших дней… Литва должна выпустить свой внутренний документ, который даст дополнительные разъяснения, относительно действий контрольных служб… и мы запустим первые поезда с цементом и другими товарами", — отметил Алиханов в видеообращении в Телеграм-канале.

Ранее Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям, согласно которым железнодорожный транзит в Калининград из других городов России разрешен при осуществлении необходимого контроля.