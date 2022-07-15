КАЛИНИНГРАД, 15 июл — ПРАЙМ. Первые поезда в Калининград с подсанкционными товарами могут пойти как только Литва выпустит дополнительное разъяснение по контролю. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов.
"В течение ближайших дней… Литва должна выпустить свой внутренний документ, который даст дополнительные разъяснения, относительно действий контрольных служб… и мы запустим первые поезда с цементом и другими товарами", — отметил Алиханов в видеообращении в Телеграм-канале.
Ранее Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям, согласно которым железнодорожный транзит в Калининград из других городов России разрешен при осуществлении необходимого контроля.
https://1prime.ru/regions/20220715/837506313.html
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