МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Судно "Капитан Миронов" прибыл в Калининградский морской торговый порт, судно доставило цемент и металлоизделия. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов. Алиханов считает, что Калининград может преодолеть зависимость по транзиту

Алиханов написал в своем Telegram-канале, что теполход "Капитан Миронов" прибыл сегодня в Калининградский морской торговый порт с цементом и металлопродукцией для предприятий региона, усилив провозные мощности сообщения Санкт-Петербург — Калининград.

По словам губернатора, Калининград в данный момент остро нуждается в цементе, но перевозка его морским путем ограничена. Регион старается маневрировать в этом вопросе, подчеркнул Алиханов.

В начале марта объемы поставок цемента в Калининградскую область упали в связи с ограничениями Литвой транзита грузов в Калининград. Жители области жаловались на отсутствие цемента в магазинах, а Алиханов заявлял о спекуляции цементом в регионе. Первые 60 вагонов с цементом после снятия ограничений прибыли в Калининград транзитом через Литву по железной дороге 26 июля.