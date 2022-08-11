МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел переговоры с врио главы Марий Эл Юрием Зайцевым и попросил региональные власти уделить внимание инвестиционным проектам в области животноводства и семеноводства. Стенограмма разговора размещена на сайте Кремля. Путин оценил работу российской строительной отрасли

"Я в начале нашей беседы упомянул о некоторых инвестпроектах, абсолютно естественных для экономики республики, – это племенное животноводство и семеноводство. И у вас есть неплохие инвестпроекты. Обратите на них внимание, поддержите их, пожалуйста", — сказал глава государства после того, как выслушал доклад Зайцева о развитии региона.

Президент подчеркнул, что эти отрасли играют важную роль не только для Марий Эл, но и для сельского хозяйства всей страны.

Кроме того, Путин затронул проблему безработицы в регионе указав, что она находится чуть выше средних показателей по России, но при этом ситуация остается в рамках нормы. Путин высказался о развитии железнодорожной отрасли России

Одним из проблемных вопросов российский лидер назвал состояние дорог. Он выразил надежду, что Марий Эл включат в программы дорожного строительства. "Но нужно с компаниями работать таким образом, чтобы они привлекали для этих работ местных жителей, прежде всего. Это не сложно, и работы такие, которые не требуют большого объема подготовки, я не имею в виду инженеров высшей квалификации, но точно совершенно можно это сделать", — сказал Путин.

Глава государства также отметил хороший опыт работы Зайцева и заявил, что тот обладает качествами, необходимыми для решения поставленных задач.