ПУТИН НА СОВЕЩАНИИ ПО РАЗВИТИЮ КАМЧАТКИ: НАДО ПРЕДЛОЖИТЬ КОМПЛЕКСНЫЙ СИСТЕМНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ, ПРЕДЛАГАТЬ "ЗЕЛЕНЫЕ" ПРОЕКТЫ
https://1prime.ru/regions/20220905/838005241.html
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ПУТИН НА СОВЕЩАНИИ ПО РАЗВИТИЮ КАМЧАТКИ: НАДО ПРЕДЛОЖИТЬ КОМПЛЕКСНЫЙ СИСТЕМНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ, ПРЕДЛАГАТЬ "ЗЕЛЕНЫЕ" ПРОЕКТЫ
https://1prime.ru/regions/20220905/838005241.html
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