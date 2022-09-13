МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Ростовская область в текущем году вновь может собрать рекордный урожай зерна, заявил президент России Владимир Путин. В координационном центре рассказали, сколько зерна идет в бедные страны

Глава государства поздравил жителей Ростовской области с 85-летием региона и поблагодарил их за работу в сельскохозяйственной отрасли.

"И конечно, особых слов признательности заслуживает труд донских хлеборобов, которые в 2022 году вновь выходят на рекордный урожай зерна", — отметил он.

По словам Путина, область вносит большой вклад в развитие российской экономики, сельского хозяйства, науки и культуры. Регион реализовывает масштабные инициативы в промышленности, социальной сфере и агропроме, а также увеличивает темпы жилищного строительства и повышает доступность высокотехнологичной медицины, добавил президент.