Путин спрогнозировал рекордный урожай зерна в Ростовской области
Путин заявил, что Ростовская область в этом году вновь выходит на рекордный урожай зерна
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Ростовская область в текущем году вновь может собрать рекордный урожай зерна, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства поздравил жителей Ростовской области с 85-летием региона и поблагодарил их за работу в сельскохозяйственной отрасли.
"И конечно, особых слов признательности заслуживает труд донских хлеборобов, которые в 2022 году вновь выходят на рекордный урожай зерна", — отметил он.
По словам Путина, область вносит большой вклад в развитие российской экономики, сельского хозяйства, науки и культуры. Регион реализовывает масштабные инициативы в промышленности, социальной сфере и агропроме, а также увеличивает темпы жилищного строительства и повышает доступность высокотехнологичной медицины, добавил президент.
https://1prime.ru/regions/20220913/838096214.html
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