МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. С 2018 года на работу в медучреждения Самарской области устроились порядка 850 специалистов, переехавших из других регионов, в том числе, около 350 врачей и 500 сотрудников со средним медобразованием. Еще 225 медиков переехали из других государств.

Это стало возможным благодаря комплексу мер социальной поддержки, одна из которых — выплата медицинским работникам, переехавшим в Самарскую область из других регионов и стран, в размере 200 и 300 тысяч рублей, вне зависимости от возраста сотрудника.

Эти выплаты получают выпускники вузов в случае, если в год завершения обучения они устраиваются на работу по наиболее востребованным и дефицитным специальностям. Размер ежегодных "подъемных" был увеличен в прошлом году по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Сейчас сумма выплаты составляет 200 тысяч рублей, а для отдельных категорий медицинских работников — врачи общей практики и врачи-специалисты в составе бригад скорой помощи (врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-педиатр, врач-психиатр, врач скорой медицинской помощи — 300 тысяч.

Условием получения выплаты является работа в учреждении на протяжении не менее трех лет после ее получения. За все время действия программы выплату в регионе получили около 3000 человек, из них около 1000 врачей и более 2000 средних медицинских работников.