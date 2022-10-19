2022-10-19T14:51:00+03:00
2022-10-19T14:57:35+03:00
2022-10-19T14:51:00+03:00
2022
https://1prime.ru/regions/20221019/838510545.html
Путин объявил военное положение в четырех новых регионах России
Регионы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент России Владимир Путин принял решение о введении военного положения в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Глава... ПРАЙМ, 19.10.2022
регионы, экономика, новости
https://1prime.ru/images/83800/44/838004467.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83800/44/838004467.jpg
https://1prime.ru/images/83800/44/838004464.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83800/44/838004464.jpg
https://1prime.ru/images/83800/43/838004345.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83800/43/838004345.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял решение о введении военного положения в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
Глава государства в среду провел заседание Совета безопасности.
Он поручил создать в этих регионах штабы территориальной обороны. Главы субъектов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.