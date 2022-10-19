МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял решение о введении военного положения в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Глава государства в среду провел заседание Совета безопасности.

Он поручил создать в этих регионах штабы территориальной обороны. Главы субъектов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.