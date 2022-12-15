МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил выделить отдельно лимит в 100 миллиардов рублей из дополнительно выделяемых в 2023 году на инфраструктурные бюджетные кредиты 250 миллиардов на развитие Дальнего Востока. Путин отметил улучшение ситуации с вывозом контейнеров из портов ДФО

"Предлагаю из дополнительных 250 миллиардов выделить отдельный лимит — из предусмотренных 250 — отдельный лимит в 100 миллиардов рублей на проекты городов Дальнего Востока", — сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он также отметил, что 500 миллиардов инфраструктурных бюджетных кредитов были распределены по регионам исходя из численности населения, а затем собирались в основном в крупные, наиболее подготовленные и эффективные проекты.