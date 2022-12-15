Путин предложил выделить отдельные средства на развитие Дальнего Востока
Путин предложил выделить отдельно сто миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил выделить отдельно лимит в 100 миллиардов рублей из дополнительно выделяемых в 2023 году на инфраструктурные бюджетные кредиты 250 миллиардов на развитие Дальнего Востока.
"Предлагаю из дополнительных 250 миллиардов выделить отдельный лимит — из предусмотренных 250 — отдельный лимит в 100 миллиардов рублей на проекты городов Дальнего Востока", — сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он также отметил, что 500 миллиардов инфраструктурных бюджетных кредитов были распределены по регионам исходя из численности населения, а затем собирались в основном в крупные, наиболее подготовленные и эффективные проекты.
https://1prime.ru/regions/20221215/839187314.html
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