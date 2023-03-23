В Госдуму внесут проект о свободной экономической зоне в новых регионах
Правительство планирует внести в ГД проект о свободной экономической зоне в новых регионах
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Правительство России планирует внести в Государственную думу проект закона, предусматривающего создание в четырех новых регионах свободной экономической зоны.
Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в нижней палате парламента.
Он добавил, что соответствующий документ рассмотрят в рамках заседания кабмина в пятницу, и выразил надежду на то, что депутаты поддержат законопроект.
Кроме того, правительство в скором времени подготовит программу социально-экономического развития новых субъектов, в рамках которой планируется за 8 лет вывести их на общероссийский уровень во всех сферах.
По словам Мишустина, перезапуск экономики новых регионов является следующим этапом по их интеграции в Россию.
https://1prime.ru/regions/20230323/840175012.html
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