МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Правительство России планирует внести в Государственную думу проект закона, предусматривающего создание в четырех новых регионах свободной экономической зоны. Доходы в регионах выросли в среднем на 13 процентов, заявил Мишустин

Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в нижней палате парламента.

Он добавил, что соответствующий документ рассмотрят в рамках заседания кабмина в пятницу, и выразил надежду на то, что депутаты поддержат законопроект.

Кроме того, правительство в скором времени подготовит про­грамму социально-экономического развития новых субъектов, в рамках которой планируется за 8 лет вывести их на обще­российский уровень во всех сферах.

По словам Мишустина, перезапуск экономики новых регионов является следующим этапом по их интеграции в Россию.