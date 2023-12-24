2023-12-24T23:22:07+03:00
2023-12-24T23:22:07+03:00
2023-12-24T23:22:07+03:00
2023
https://1prime.ru/regions/20231224/842655457.html
Кабмин перенаправит высвободившиеся средства бюджета регионам
Регионы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Правительство России одобрило перенаправление высвободившихся средств бюджета по отрасли здравоохранения для Курской, Оренбургской областей и Ставропольского края, сообщается на... ПРАЙМ, 24.12.2023
финансы, регионы, экономика, новости, россия, правительство, бюджет, регионы
https://cdnn.1prime.ru/images/84099/30/840993045.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84099/30/840993045.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84099/30/840993044.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84099/30/840993044.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84099/30/840993032.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84099/30/840993032.jpg
https://1prime.ru/News/20231224/842655316.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Правительство России одобрило перенаправление высвободившихся средств бюджета по отрасли здравоохранения для Курской, Оренбургской областей и Ставропольского края, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.
Как уточняется, проект распоряжения подготовлен в целях перераспределения высвободившихся средств из федерального бюджета по отрасли здравоохранения бюджетам Курской, Оренбургской областей и Ставропольского края.