МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Правительство России одобрило перенаправление высвободившихся средств бюджета по отрасли здравоохранения для Курской, Оренбургской областей и Ставропольского края, сообщается на сайте кабмина. Кабмин одобрил проект по снижению рисков отмывания преступных доходов

"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Как уточняется, проект распоряжения подготовлен в целях перераспределения высвободившихся средств из федерального бюджета по отрасли здравоохранения бюджетам Курской, Оренбургской областей и Ставропольского края.