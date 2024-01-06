2024-01-06T15:50:53+03:00
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Крымский мост снова перекрыли для движения
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту... ПРАЙМ, 06.01.2024
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее в субботу движения транспорта по Крымскому мосту уже перекрывали, возобновив его через час.