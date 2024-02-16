ВЛАДИВОСТОК, 16 фев — ПРАЙМ. Инвесторы заявились на вложение в проект будущего города-спутника Владивостока сотен миллиардов рублей, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Число судозаходов контейнеровозов во Владивосток выросло на 40 процентов

"Инвесторы есть, они заявились на достаточно большой объем инвестирования — это сотни миллиардов рублей", — сказал Трутнев.

Он отметил, что сейчас обсуждается вопрос подведения инженерных сетей и дорожной инфраструктуры.

Соглашение о создании города-спутника недалеко от Владивостока было подписано на ВЭФ-2021 между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "Про Город". Трутнев в пятницу заявил, что в 2024 году планируется начать строительные работы. На инфраструктуру города-спутника в госпрограмме развития Дальнего Востока выделено 30 миллиардов рублей.