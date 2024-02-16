2024-02-16T10:16:55+03:00
2024-02-16T10:16:55+03:00
2024-02-16T10:16:55+03:00
2024
https://1prime.ru/regions/20240216/843085886.html
Инвесторы готовы вложить миллиарды в спутник Владивостока, заявил Трутнев
Регионы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Инвесторы заявились на вложение в проект будущего города-спутника Владивостока сотен миллиардов рублей, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном... ПРАЙМ, 16.02.2024
финансы, регионы, экономика, новости, россия, владивосток
https://cdnn.1prime.ru/images/83458/04/834580443.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83458/04/834580443.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83458/04/834580442.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83458/04/834580442.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83458/04/834580430.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83458/04/834580430.jpg
https://1prime.ru/transport/20240208/843015118.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЛАДИВОСТОК, 16 фев — ПРАЙМ. Инвесторы заявились на вложение в проект будущего города-спутника Владивостока сотен миллиардов рублей, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
"Инвесторы есть, они заявились на достаточно большой объем инвестирования — это сотни миллиардов рублей", — сказал Трутнев.
Он отметил, что сейчас обсуждается вопрос подведения инженерных сетей и дорожной инфраструктуры.
Соглашение о создании города-спутника недалеко от Владивостока было подписано на ВЭФ-2021 между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "Про Город". Трутнев в пятницу заявил, что в 2024 году планируется начать строительные работы. На инфраструктуру города-спутника в госпрограмме развития Дальнего Востока выделено 30 миллиардов рублей.